Segue bandeira verde para conta de luz em dezembro, afirma ANEEL

Desde abril de 2022 a sinalização se mantém verde devido às condições favoráveis de geração. A informação foi divulgada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Com o acionamento do próximo mês fica confirmada a previsão da Agência de bandeira verde em todo ano de 2023.

O diretor-geral Sandoval Feitosa reforçou a importância do acionamento. “Com o anúncio do mês dezembro, fica confirmada a previsão feita no início de 2023 de bandeira verde para todo ano. A bandeira permanece assim desde abril de 2022 e, com isso, totalizamos 20 meses sem cobrança de custos adicionais nas contas de energia. A notícia é positiva e indica condições favoráveis de geração em todo o país”, ressaltou Feitosa.

Como funcionam as projeções das bandeiras tarifárias

O mecanismo das bandeiras tarifárias, criado em 2015, tem o objetivo de propiciar transparência ao custo real da energia. O Sistema que sinaliza aos consumidores os custos reais da geração de energia elétrica.

As projeções de acionamento de bandeiras tarifárias são atualizadas constantemente pela Agência e é válida para todos os consumidores do Sistema Interligado Nacional (SIN), malha de linhas de transmissão de energia elétrica que conecta as usinas aos consumidores. Existem três tipos de bandeiras tarifárias: verde, amarela ou vermelha.