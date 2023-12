Terapeuta utiliza o poder das plantas, a espiritualidade e práticas regenerativas para o bem-estar das pessoas

Com formação em Serviço Social, com ênfase em educação no campo, e uma ampla gama de habilidades terapêuticas, como numerologia, benzimento, tarot, aromaterapia e fitoenergética, Pamela se dedica a promover a autogestão da saúde e o empoderamento feminino através do uso consciente da natureza.

Um caminho de conexão com a natureza:

A trajetória de Pamela Moura rumo à terapia e ao herbalismo começou quando ela morou na zona rural, onde teve uma profunda conexão e simbiose com a natureza. Esse período despertou sua paixão por estudos relacionados à saúde feminina, plantas medicinais e agroecologia. A partir desse momento, ela decidiu dedicar-se a buscar práticas regenerativas para a Terra e para as pessoas, buscando formas de harmonizar e curar utilizando os recursos naturais.

Fundadora da Iraímas:

Como fundadora da Iraímas, Pamela Moura trabalha com o cultivo de plantas e criação de alternativas para a autogestão da saúde. Por meio da empresa, ela desenvolve fitocosméticos regenerativos, utilizando o poder das plantas para proporcionar benefícios à pele e ao bem-estar geral. Seus produtos são cuidadosamente formulados, respeitando as propriedades e os princípios ativos das plantas, e são uma extensão de seu compromisso com a saúde feminina e o equilíbrio com a natureza.

Iraímas – espaço que produz e comercializa produtos naturais e ecológicos, fortalecendo ideias generosas de consumo responsável – estão escrevendo um capítulo lindo na nossa história. São gurias audaciosas e alimentadas pela força da convicção. Tudo em seu entorno é quase mágico.

Uma abordagem holística:

Pamela Moura é uma terapeuta comprometida em abordar a saúde de forma holística. Além de seus produtos fitocosméticos, ela também oferece atendimentos terapêuticos, nos quais utiliza suas habilidades em numerologia, benzimento, tarot, aromaterapia e fitoenergética para auxiliar as pessoas em seu processo de cura. Sua experiência em serviço social e sua profunda compreensão do universo feminino fazem com que ela possa oferecer um suporte integral e personalizado às suas clientes.

A conexão com a espiritualidade:

A espiritualidade também desempenha um papel fundamental na vida e no trabalho de Pamela Moura. Ela pratica meditação há mais de 10 anos e é guardiã de círculos sagrados, proporcionando espaços de cura, conexão e empoderamento para mulheres. Sua intuição e conexão com o divino a guiam em seu caminho, permitindo que ela ofereça um suporte terapêutico profundo e significativo.

Pamela Moura é uma terapeuta e herbalista que encontra seu propósito ao unir o saber das plantas medicinais e as práticas terapêuticas à saúde feminina. Sua dedicação em promover a autogestão da saúde, a conexão com a natureza e o empoderamento feminino é evidente em seu trabalho na Iraímas e em seus atendimentos terapêuticos. Com sua abordagem holística e espiritualidade integrada, ela oferece um suporte completo e significativo para aqueles que buscam o equilíbrio e a cura. Pamela Moura é um exemplo inspirador de como a sabedoria ancestral das plantas pode ser usada para promover uma vida saudável e harmoniosa.