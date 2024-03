Luiza Brunet manifesta apoio ao alegretense Matteus Amaral no BBB 24

Share on Email

Essa declaração inesperada gerou reações diversas nas redes sociais, com alguns interpretando que Luiza havia abandonado o apoio à sua filha em favor de outro competidor. No entanto, a própria Luiza esclareceu em vídeos nos Stories que continuava torcendo pela filha, mas que também está torcendo para “o Alegrete, que acho que é um menino do bem”.

Essa mudança de torcida de Luiza Brunet aconteceu após a desclassificação de Wanessa Camargo, grande aliada de Yasmin dentro da casa, por “agressão física” a outro participante (Davi).