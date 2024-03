Chuva forte e temporais atingem a metade oeste do Rio Grande do Sul

Segundo dados das estações meteorológicas oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia, as maiores rajadas de vento registradas até o início da manhã deste domingo foram de 102 km/h em São Luiz Gonzaga, 85 km/h em Quaraí, 77 km/h em Livramento, 75 km/h em São Vicente do Sul e 70 km/h em Uruguaiana.

Além dos fortes ventos, os temporais também trouxeram consigo chuvas intensas e ocorrências de raios. Os acumulados de chuva até o início da manhã foram significativos, com 35 mm em Santa Maria, 33 mm em Uruguaiana, 27 mm em Livramento, 25 mm em São Vicente do Sul, 23 mm em Quaraí e 21 mm em Alegrete.

Quanto aos raios, os municípios mais atingidos foram Livramento, Uruguaiana, Alegrete e Rosário do Sul, com a maior incidência registrada no início da madrugada deste domingo.

A instabilidade persiste, com novas áreas de instabilidade previstas para se formarem na atmosfera quente e úmida sobre o estado, trazendo chuva e a possibilidade de novos temporais isolados. Na região da Grande Porto Alegre, espera-se instabilidade na segunda metade do domingo, após uma manhã de sol, nuvens e calor.

Para a segunda-feira, a frente fria continuará sua atuação no Rio Grande do Sul, trazendo muitas nuvens e chuva para a maioria das regiões gaúchas, especialmente na faixa central e na Metade Norte do estado. No Oeste e Sul do estado, prevê-se uma melhora gradual nas condições do tempo. O avanço do sistema para o Norte também influenciará o tempo em Santa Catarina e parte do Paraná, com chuvas e risco de temporais isolados.

Em Alegrete, o início da semana será marcado por céu nublado e pancadas de chuva durante a noite, com temperaturas variando entre 17ºC e 27ºC.

Informações do METSUL