Madrugada de muita treta, discussão e ameaças colocam fogo no parquinho do BBB24

O programa ao vivo mal tinha terminado quando Yasmin decidiu tirar satisfação com Matteus sobre o jogo de Davi, que entrou na discussão e, assim, o caos foi oficialmente instaurado.

Tudo começou com uma conversa entre Yasmin e Matteus após o Sincerão. O assunto: Davi. A modelo questionou a falta de atitude do gaúcho em relação ao comportamento do baiano. O participante tentou argumentar com a sister, porém, foi abruptamente cortado por falas fortes e severas de Yasmin.

Leidy Elin foi mais uma que engatou na briga para rebater a afirmação de que teria combinado votos no funkeiro. O papo virou uma troca de farpas e xingamentos, e Davi disparou para a trancista: “Você é cobra e ela (Yasmin) é inútil”.

Ao final da discussão, Matteus foi firme com Davi. “Sai! Sai! Não quero papo agora, me deixa quieto. Tu está afetando todo mundo, somos companheiros, mas está afetando todo mundo. Depois falamos”, disse o gaúcho.

