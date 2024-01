Mãe de Matteus analisa a trajetória do filho no BBB e diz que não entregaria o carro na prova do líder

Sem rodeios, Luciane abordou diferentes aspectos da trajetória do filho no programa, desde o desafio do vídeo do anjo até a resistência impressionante na primeira prova do líder.

Ao ser questionada sobre a atitude de Matteus, Luciane, com um sorriso, expressou sua emoção e felicidade pelo desempenho do filho. No entanto, ela destacou de maneira firme que não entregaria o carro em uma disputa, considerando todo o desgaste enfrentado durante a prova de resistência que exigiu quase 19 horas sem dormir, comer, beber água ou realizar qualquer outra atividade fora a competição.

Completando uma semana desde o início do reality show, Matteus tem se destacado ao não enfrentar adversidades significativas e evitar indicações para o paredão. Ao contrário, ele assumiu o papel de anjo em uma das semanas e permanece na área vip da casa. A autenticidade do jovem tem sido evidente em todas as suas ações, conquistando a simpatia do público.

O relato de Luciane Amaral proporciona uma visão transparente sobre a perspectiva da família diante da jornada do filho no BBB, sem a necessidade de adjetivos exagerados. A entrevista revela a satisfação materna, mas também a ponderação diante de decisões que envolvem desafios e sacrifícios.