Ao descartar o lixo, idosa é atropelada e motorista foge sem prestar socorro

No início da noite de ontem(15), por volta das 18h30min, uma idosa de 68 anos foi vítima de um atropelamento em Alegrete. O acidente ocorreu na Avenida Dr. Lauro Dorneles, quando a vítima, que estava em sua residência, dirigiu-se à calçada para descartar o lixo.

Segundo relato de seu filho, que estava nos fundos da casa no momento do ocorrido, um veículo de cor branca passou pela via e, de forma negligente, atingiu a vítima, causando sua queda. A idosa sofreu lesões na perna e no pé devido ao impacto.

O condutor do veículo, que seguia no sentido Centro/Canudos, não parou para prestar socorro, deixando-a caída na calçada. O filho imediatamente socorreu a mãe e a encaminhou à Santa Casa de Caridade.

A Brigada Militar foi acionada e realizou o registro na Delegacia de Polícia. Ainda não há informações sobre a identificação do veículo envolvido ou do condutor responsável pelo atropelamento.