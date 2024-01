Saveiro fica semidestruída em choque com árvore na Alexandre Lisboa

Share on Email

Segundo informações obtidas pela equipe de reportagem do PAT, tanto a Guarda Municipal quanto a Brigada Militar não foram acionadas para atender à ocorrência, pois, quando chegaram ao local, o veículo já não estava mais presente. Entretanto, a denúncia foi de que se tratava de uma Saveiro.

Os guardas municipais que estiveram no endereço destacaram que uma árvore na Avenida Alexandre Lisboa foi atingida e ficou com parte na via. Além disso, um poste da iluminação pública nas proximidades da Avenida Ibicuí, logo após a ponte Borges de Medeiros, na Zona Leste, também apresentava danos, pois foi arrancado.

A imagem de uma Saveiro que teria sido a responsável pelos danos teve danos consideráveis, conforme fotos enviadas ao PAT. Até o momento, não há registros nos órgãos oficiais de qualquer pessoa ferida em decorrência do acidente. O sistema de videomonitoramento deverá auxiliar na identificação do veículo e do responsável.