Mãe de Matteus é convidada para participar do programa Encontro com Patrícia Poeta TV Globo

Dentre alguns assuntos abordados, a mãe do participante informou que foi convidada para participar do Encontro com Patrícia Poeta, na próxima quarta-feira.

Live com família de Matteus em uma hora já havia alcançado mais de 90 mil pessoas

Segundo relatado, já e a segunda vez que a mãe do participante é convidada para participar do programa. Na primeira vez, a agenda dela não bateu com os outros compromissos, em virtude de Matteus estar no paredão com Fernanda Fonseca e Deniziane Ferreira.

Luciane mostrou muita felicidade ao receber o convite,”é muito gratificante receber um convite desses, somos acostumados a ver pela televisão esses famosos e estar do lado dela, no mesmo ambiente, é motivo de muito orgulho, me assistam”, destacou a mãe do participante.

O programa é transmitido em TV aberta todos os dias a partir das 9h30min. A participação de luciane será na próxima quarta-feira (17), logo após a conclusão do BBB 24.