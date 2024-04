Live com família de Matteus em uma hora já havia alcançado mais de 90 mil pessoas

Na noite de quinta-feira (11), a família de Matteus Amaral recebeu a equipe do Portal Alegrete Tudo e da rádio Nativa FM de Alegrete para uma transmissão ao vivo, onde foram abordados diversos tópicos, incluindo o ambiente familiar de Matteus e a apresentação de seus animais de estimação.

Por volta das 21h, Luciano Noetzold estava chegando do trabalho quando a equipe de reportagem chegou. Ele mencionou que iria preparar um chimarrão. Mesmo sem jantar, dedicou seu tempo para conversar e agradecer o apoio que Matteus vem recebendo. Estava acompanhado por Luciane Amaral, mãe de Matteus, e pela avó Neuza França. Luan Noetzold também se juntou à conversa mais tarde, vindo de uma partida de padel.

BBB 24| Mutirão de votação para fortalecer Matteus terá 3 QGs; veja como participar

O diálogo fluiu de forma natural e leve, conduzido pelo radialista e sócio da emissora, Jucelino Medeiros. A live durou mais de uma hora, com participações e mensagens de apoio vindas de diversas cidades e estados. Foram milhares de curtidas e comentários, mais de 4,9 mil e cerca de 1,5 mil compartilhamentos ao termino da live. Uma hora depois, a live já tinha alcançado mais de 90 mil pessoas.

Na casa, a essência de Matteus reflete sua simplicidade. Seu quarto apresentava as faixas dos concursos de Mister que participou, além da bandeira do Rio Grande do Sul na cabeceira da cama. Também conhecemos seus animais de estimação: Jubileu, o galo que seria destinado à panela, mas foi salvo por Matteus e tornou-se seu companheiro; Apolo, seu cão; Polaca, a gatinha; e chupim, seu cavalo.

Em alguns momentos, Luciane se emocionou ao lembrar das preocupações de Matteus com a avó e a família. A live descreveu várias passagens da vida do alegretense, representante do Rio Grande do Sul no BBB. O convite foi feito para que as pessoas assistam, compartilhem, comentem e curtam a live na página do Portal Alegrete Tudo, onde João Baptista Favero Marques também participou como entrevistador. A família enfatizou a importância de votar. Veja no link a live:https://fb.watch/roKPf_8u0L/

A atenção foi irecionada para a enquete do UOL, considerada a principal da internet, que antes apontava Davi como vencedor com uma grande margem. Agora, a enquete mostra Matteus como o possível campeão, com 32,24% dos votos, ligeiramente à frente de Davi, que possui 31,94%.

Ao final, Cristina Silva e Dionatan Viera foram sorteados com um FNP Alegrete.