Reunião dá largada nos preparativos da Geração e distribuição da Chama Crioula em Alegrete

No município, a 4ª Região Tradicionalista se fez presente na reunião da Comissão Organizadora da Geração da Chama com a Presidente do MTG, alegretense Ilva Maria Borba Goulart, Ildo Wagner vice-presidente de Cavalgadas do MTG e demais integrantes da comissão, como Marcial Dorneles Junior, diretor de cavalgadas.

Matteus passa mal e é o primeiro a deixar a Prova do Finalista do BBB 24

O encontro foi realizado no gabinete do prefeito Márcio Fonseca do Amaral, e ainda contou com integrantes da comissão organizadora, que definiram parte da programação. A 75ª geração e distribuição da Chama Crioula do RS retorna ao Alegrete depois de 20 anos. Nos dias 16 e 17 de agosto, o município será palco de um dos maiores eventos do movimento tradicionalista gaúcho – MTG , que é o acendimento estadual da chama crioula.

Agressores de violência doméstica vão usar tornozeleira eletrônica em Alegrete

Aqui estarão cavaleiros das 30 regiões tradicionalistas para retirar a centelha do fogo que representa o amor pelo RS. Segundo a reportagem apurou, já estão confirmados mais de 1600 cavaleiros que cruzarão o Estado a cavalo, vindos dos mais diferentes e longínquos rincões .



O evento acontecerá no Parque de exposições Dr. Lauro Dornelles e contará com vasta programação artística e cultural evidenciando o pampa gaúcho. A reunião também deu partida para a visita das equipes das regiões tradicionalistas conhecerem a cidade e definir os locais de acampamento e roteiro partindo de Alegrete, de volta para seus locais de origem.

Foto: 4ª RT