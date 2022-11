Mãe e avó são presas em flagrante por maus-tratos a menino autista em Canoas

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (17), mãe e avó por maus-tratos a um menino autista de 14 anos, em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Elas também foram autuadas por impedir a ação do Conselho Tutelar, que foi acionado após receber denúncia de vizinhos.

Conforme o delegado Pablo Rocha, uma conselheira tutelar foi até a residência do adolescente, no bairro Guajuviras, se identificou, mas a dupla se negou a recebê-la e se trancou no interior da casa com a criança. Diante das negativas, a polícia foi chamada para intervir e determinou-se a invasão do local.

Após a realização de exames, foram constatadas lesões pelo corpo do menino. De acordo com o delegado, as agressões eram recorrentes.

O adolescente recebeu atendimento médico e passa bem. Segundo Rocha, ele está com o pai, que mora em um bairro vizinho.

Por g1 RS