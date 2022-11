Santa Casa: campanha incentiva doações, via conta de luz da RGE

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A gestão financeira de hospitais é um desafio, especialmente para instituições públicas e filantrópicas. Pensando nisso, a Santa Casa de Alegrete, em parceria com a RGE, retomou uma campanha de arrecadação de recursos junto à comunidade, na qual os clientes podem realizar as doações por meio da própria conta de energia.

Os valores doados serão repassados ao hospital para custear a despesa com energia elétrica, além de melhorias e investimentos que poderão ser feitos com o valor excedente. Funcionários da Santa Casa estão fazendo visitas a clientes da RGE, com o intuito de divulgar a parceria e fechar contratos de adesão.

A adesão é simples e pode ser feita tanto pelo site rge-rs.com.br como pelo aplicativo ‘CPFL Energia’, disponível para todas as plataformas. O titular da conta deve acessar Serviços Online > Outros Serviços > Doações, e preencher a solicitação. O valor definido para a doação será somado ao da fatura.

Outra opção é a adesão por meio de um formulário disponível no próprio hospital. O cliente faz o preenchimento e passa a contribuir com valores que vão de R$ 3,00 a R$ 55,00.