Depois da divulgação das imagens de acidente, houve acordo entre as partes

Após a publicação no Alegrete Tudo sobre o acidente na rua Mariz e Barros, entre um Focus branco e um Corsa, ocorreu um acordo entre os envolvidos.

De acordo com o dono do Corsa que estava estacionado, na rua Mariz e Barros, na madrugada de domingo (6), o motorista do Focus branco que colidiu no Corsa, entrou em contato e eles puderam fazer um acordo.

O acidente aconteceu na madrugada e, até então, a vítima não tinha sido contatada pelo condutor que saiu do local.

Imagens foram divulgadas pedindo ajuda da população e também deixando o contato disponível.

Os proprietários do Corsa agradecem a todos que auxiliaram. Veja no link abaixo a notícia completa.