Mãe morre ao saber da morte de filho em acidente entre caminhões em Santo Augusto

Uma idosa de 85 anos morreu, na madrugada desta quinta-feira (4), em Ijuí, no Noroeste do Rio Grande do Sul. Ela foi internada logo após ser informada da morte do filho, de 58 anos, em um acidente entre dois caminhões, no km 36 da ERS-155, em Santo Augusto, na tarde de quarta (3).

De acordo com o Comando Regional da Brigada Militar (CRBM), o caminhão em que o homem transportava soja a granel, no sentido a Ijuí, colidiu com outro veículo, com placas de Santa Maria, por volta das 16h. O outro caminhão, conduzido por um homem de 57 anos, natural de Cruz Alta, tentava realizar uma manobra para entrar em uma propriedade rural.

Na tentativa de desviar, o filho da idosa saiu da pista e bateu na lateral da prancha. Segundo o CRBM, ele morreu no local. O outro motorista não ficou ferido.

A idosa chegou a ser encaminhada ao Hospital Unimed de Ijuí, mas não resistiu. Ela está sendo velada na Capela São Paulo da Vila Santo Antônio, no interior do município. Já o filho será velado na mesma capela a partir do meio-dia.

Fonte: G1