Mãe se revolta com corte de cabelo do filho e registra caso na polícia contra salão: ‘ele ficou abalado’

Uma influenciadora digital fez publicações contra um salão de beleza, de Porto Alegre, na quarta-feira (26), após o corte de cabelo do filho de cinco anos não sair conforme o desejado.

Thielly Souza, de Guaíba, na Região Metropolitana da Capital, postou vídeos e fotos nas redes sociais, mostrando o antes e o depois do penteado do menino.

“Estragou a imagem do meu filho, a autoestima dele. Ele ficou abalado, dizendo que ficou muito feio”, disse a mãe ao g1.

Thielly registrou um boletim de ocorrência contra o estabelecimento na quarta à noite. O g1 entrou em contato com o salão, que fica em um shopping da Zona Norte da Capital, e não havia obtido retorno até a última atualização desta reportagem.

O menino não cortava o cabelo há quase quatro anos. Segundo a mãe, o cabeleireiro, enquanto fazia o corte, pedia para ela ficar calma.

“Ele só dizia ‘calma, mãe, eu sei que eu estou fazendo’. Assim que terminou o corte, o meu filho disse que não queria aquela franja”, conta Thielly.

A influenciadora diz que não recebeu nota fiscal e que não conseguiu conversar com o gerente do estabelecimento. O estabelecimento não teria aceitado o pagamento do serviço. Ela afirma que pretende abrir um processo no Juizado Especial Cível, pedindo indenização por danos morais.

Nesta quinta-feira (26), mãe e filho foram a outro salão refazer o corte. “Ele ficava na frente do espelho, dizendo ‘olha, eu acho que já cresceu um pouquinho'”, conta Thielly, que diz ter recebido ataques na internet após as publicações.

O vídeo publicado por Thielly no TikTok alcançou mais de 1,4 milhão de curtidas cerca de 18 horas após a divulgação. Quase 35 mil usuários haviam comentado a postagem. Thielly tem mais de 500 mil seguidores na rede social, além de outros 100 mil no Instagram.

No perfil no Instagram, Thielly fala da criação dos dois filhos, de autoestima e da aceitação do corpo no pós-parto.

