Motorista bate e arranca árvore na Avenida Tiaraju

No final da manhã desta sexta-feira(27), um motorista bateu e arrancou uma árvore na Avenida Tiaraju, Zona leste, em Alegrete.

De acordo com testemunhas, o relato é que o veículo era uma Meriva.

O condutor que trafegava na Avenida Tiaraju, sentido bairro/centro, teria perdido controle do veículo, avançado no canteiro Central e arrancado a árvore.

Moradores deixam mais limpa e aprazível a Avenida República Riograndense

Parte da dianteira do Meriva ficou danificada. “Logo depois do acidente, o motorista colocou parte do carro que ficou na via, no interior do veículo e saiu do local. Não houve tempo de acionar Brigada Militar ou Guarda Municipal”, disse um morador das adjacências.

Ainda conforme as testemunhas, a árvore foi parar alguns metros à frente.