Mais 60 Brigadianos na rua a partir de amanhã

Em reunião na tarde desta segunda-feira, o novo Comando Estadual do Choque, representado pelo Coronel André Feliu, que aproveitou pra ver as obras do 6° BP Choque, anunciou que a partir de terça-feira, dia 25, 60 homens estarão atuando na cidade de Uruguaiana e região reforçando o policiamento, é um incremento de quase 80% do efetivo.