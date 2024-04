Dia do Trabalhador: veja o que abre e o que fecha no feriado em Alegrete

Neste feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador em Alegrete, as farmácias e os postos de combustíveis funcionarão normalmente. As agências bancárias só abrirão na quinta-feira (2). Da mesma forma que nos demais feriados, as padarias poderão funcionar normalmente, ficando a critério de cada estabelecimento.

A Farmácia Municipal não abrirá nesta quarta-feira, retornando à normalidade na quinta-feira (2). Também não haverá recolhimento de lixo nem coleta seletiva. Os demais serviços essenciais estarão à disposição da comunidade.

Por conta de um acordo na Convenção Coletiva firmado entre empresários e o Sindicato do Comércio Varejista, os supermercados de rede estarão com as portas fechadas no dia 1º de Maio, retornando ao horário habitual amanhã. A movimentação no transporte público obedecerá ao horário dos ônibus aos domingos.

Telefones Úteis:

Santa Casa – 3422 288 UPA – ramal 7

SAMU – 192

SAMU Mental – 9 9155 3363

Bombeiros – 193

Brigada Militar – 190

Polícia Civil – 3422 4525

Guarda Municipal – 3961 1732 ou 153

Defesa Civil – 3961 1906