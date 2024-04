Mulher morre soterrada em Itaara

A casa em que ela residia, uma construção de madeira próxima a um morro, desabou, levando-a e mais três pessoas. A Defesa Civil do município confirmou a ocorrência.

Os familiares relataram que o marido, o filho e a mãe de Elizane ficaram feridos e foram encaminhados para atendimento médico. O local onde a tragédia ocorreu é cercado por três riachos, o que teria contribuído para a rápida inundação da área.

Além deste trágico acontecimento em Itaara, outras quatro pessoas perderam a vida em todo o Estado devido às enxurradas, de acordo com informações da Defesa Civil estadual. As vítimas eram de Encantado, Pântano Grande e duas de Paverama, localizada no Vale do Taquari.