Famílias retiradas de casa: Rio Ibirapuitã alcança 9,64m e aumenta cerca de 7cm/h

Uma das famílias foi realocada para o Ginásio Oswaldo Aranha, enquanto a outra encontrou abrigo na casa de familiares na Zona Leste, no bairro Saint Pastous. Ambas deixaram suas moradias no bairro Santo Antônio.

De acordo com Renato Grande, coordenador da DC, o Exército Brasileiro e grupos de voluntários estão em prontidão devido à previsão de um grande volume de chuva para o dia 1º, estimado em cerca de 100 mm. Nas últimas 24 horas, Alegrete já registrou mais de 100,2 mm de precipitação, segundo informações do Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (CEMANDEN).

O nível do rio atingiu 9,64 metros às 21h15, aumentando aproximadamente 7 cm por hora, conforme dados fornecidos pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM).

Em caso de emergência, a população pode contatar as autoridades pelos números: (55) 3120 1065 / (55) 991589544.

Com o aumento do volume de água, as regiões do Rincão do 28, Vasco Alves e Paipasso, no interior, ficaram isoladas na manhã desta quarta-feira, 30 de abril.