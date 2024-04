Ibirapuitã continua subindo e se aproxima da cota de inundação

A equipe da Defesa Civil do Município está em alerta máximo, pois a cota de inundação é de 9m e 70cm acima do nível, e quando o rio transborda, atinge as primeiras casas em bairros na zona ribeirinha da cidade.

Rústica do Trabalhador é adiada em Alegrete

Conforme institutos de meteorologia, entre hoje e o feriado do Dia do Trabalhador, está previsto mais de 60mm de chuva em Alegrete, e com toda a água que desce da nascente do Ibirapuitã, em Santana do Livramento, o rio na zona urbana da cidade subirá ainda mais de nível.

A Defesa Civil verificou a situação da área in loco na tarde desta terça-feira (30) e já está em contato com o Exército no caso de ser necessário retirar famílias cujas casas tenham sido atingidas com seus pertences. Muitas vão para casa de parentes. Em caso de enchente grande, a Prefeitura disponibilizará para abrigar famílias os ginásios do IEEOA, das escolas municipais Honório Lemes e Escola Eurípedes Brasil Milano.