Mais de 100 famílias são beneficiadas com caminhão-pipa em Alegrete

Por isso, diariamente, a Prefeitura, por meio da Defesa Civil, em conjunto com as secretarias de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Infraestrutura, Promoção e Desenvolvimento Social e Meio Ambiente, percorre mais de 200 km com a entrega de água potável para suprir a necessidade humana e animal em localidades necessitadas.

São cerca 100 mil litros de água por semana, mais de 400 mil litros por mês.

A Secretaria de Meio Ambiente tem fornecido mangueiras para captação de água de açudes e de outros locais para as famílias atingidas. A Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social tem realizado cadastro das famílias para recebimento de auxílios e garantia de alimentos.

Outra frente que segue com o trabalho para minimizar os impactos da estiagem no Interior do Município é coordenada pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural que irá começar na próxima semana a construção de poços artesianos, além de realizar limpeza em açudes, reservatórios ou bebedouros e com a construção de novos açudes dentro de um planejamento.

O coordenador da Defesa Civil de Alegrete, Joaquim Segabinazzi, que acompanha desde o início da estiagem as comunidades no interior, ressalta que Alegrete está em situação de emergência e a estiagem na área rural ocasionou a diminuição considerável da capacidade de exploração e armazenamento da água, causando perdas consideráveis nas lavouras, na pecuária e no dia a dia.