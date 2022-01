Mais de 200 vagas gratuitas para curso de graduação no IFFar em Alegrete

As inscrições para o Processo Seletivo 2022 dos Cursos de Graduação do IFFar vão até o dia 6 de fevereiro. No IFFar, são oferecidas 1700 vagas em 10 cidades do Rio Grande do Sul.

As inscrições para os cursos de graduação do IFFar são gratuitas e devem ser feitas através deste link.

A seleção é realizada pela nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O candidato pode escolher utilizar resultados na prova desde o ano de 2009.

As informações completas sobre a inscrição, incluindo documentos necessários, política de cotas, cronograma e quadro de vagas estão disponíveis no Edital nº 388/2021.

Confira a lista de cursos ofertados Campus Alegrete

Bacharelado em Zootecnia – 35 vagas – integral (manhã e tarde)

Licenciatura em Ciências Biológicas – 40 vagas – noturno

Licenciatura em Matemática – 40 vagas – noturno

Licenciatura em Química – 30 vagas – noturno

Tecnologia em Alimentos – 40 vagas – noturno

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – 30 vagas – noturno

Tecnologia em Produção de Grãos – 40 vagas – noturno

O Campus Alegrete dispõe de uma estrutura física privilegiada. Conta com salas de aulas novas e climatizadas, laboratórios especializados, ginásio esportivo, refeitório entre outros.

Além do ensino de excelência, os estudantes do IFFar tem a oportunidade de participar de atividades como projetos de ensino, pesquisa, extensão, monitorias e estágios.

E tem mais. O IFFar dispõe de auxílio financeiro para ajudar a custear despesas como transporte para os alunos em situação de vulnerabilidade social. Também oferece a todos alunos a assistência de uma equipe multiprofissional formada por psicólogos, médica, odontólogas, assistente social, nutricionistas, técnicas em enfermagem e assistentes de alunos.