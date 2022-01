Mulher que furtou dinheiro é imobilizada pela vítima até a chegada da BM

Share on Email

De acordo com a Brigada Militar, a guarnição foi acionada no bairro Santos Dumont. No endereço, um homem disse que havia detido uma mulher após flagrá-la furtando dinheiro da sua carteira.

A vítima relatou que a acusada chegou na residência e pediu o valor de 10 reais, diante da negativa, a mulher pulou o muro da residência.

Momento em que o morador se surpreendeu ao vê-la com sua carteira na mão. Eles entraram em luta corporal e o indivíduo a manteve no local até a chegada da Brigada Militar.

O homem destacou que a acusada teria se apropriado de 80 reais. Na frente dos policiais ela entregou uma nota de 50 reais à vítima e, nas buscas pessoais, mais 30 reais estavam enrolados nos cabelos da acusada que foi conduzida à Delegacia de Polícia de Alegrete para registro da ocorrência.