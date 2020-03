Mais de R$ 2 milhões são apreendidos em ação da BM em Novo Hamburgo

Uma mulher e um adolescente estavam no apartamento localizado pelos policiais militares.

A Brigada Militar apreendeu mais de R$ 2,2 milhões em dinheiro, entre reais, dólares e euros, na manhã desta sexta-feira em Novo Hamburgo, no Vale do Rio dos Sinos. A principal suspeita é de que seja de uma facção criminosa. Uma mulher foi presa e um adolescente foi apreendido na ação do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), realizada em um apartamento no bairro Rio Branco.

Inicialmente, os policiais militares foram até o local para verificar uma ocorrência de disparo de arma de fogo no imóvel. No local, os PMs encontraram manchas de sangue e cápsulas de pistola calibre 9 milímetros. Nenhuma vítima, no entanto, foi encontrada. Um veículo na frente do prédio também foi abordado.

Além do dinheiro, a ação do 3º BPM resultou no recolhimento de três pistolas, um revólver, uma garrucha, carregadores de pistola inclusive do tipo caracol que transforma a arma em uma “submetralhadora”, um par de algemas, um colete balístico, dezenas de celulares e chips, placas automotivas que indicam um veículo oficial da Câmara Federal, um suéter com o nome da BM, documentos e contabilidade do narcotráfico, comprimidos de ecstasy, um notebook e um par de algemas. O caso foi repassado depois à Polícia Civil.

Fonte: Correio do Povo