Acusado de agredir e abusar de modelo e fotógrafa nega autoria dos crimes

O acusado negou completamente seu envolvimento no caso das moças agredidas quarta-feira, na imediações do local conhecido como “Gruta”, nos fundos da Pastoril, o principal suspeito do crime. Ele foi preso na manhã desta sexta-feira, no município de Maçambará, pela Brigada Militar. A detenção aconteceu após a haver deferido o pedido de Prisão Temporária, assinada pelo delegado Jaimes dos Santos.

Segundo o delegado, ao ser ouvido, “ele negou totalmente sua participação no caso. Disse que não foi naquele local, que não é frequentador e que estava trabalhando num estabelecimento em Maçambara”, contou o delegado Jaimes. O acusado cedeu material para investigação genética. “Ele está preso, foi encaminhado à Penitenciária Modulada, com base no deferimento da justiça, diante daquilo que investigamos e por revelações feitas à polícia por testemunhas”, afirmou a autoridade policial.

O crime aconteceu quando as duas jovens, uma delas fotografa profissional e a outra modelo, estavam á tarde, realizando um estudo fotográfico. Quando deixavam o local, foram atacadas pelo acusado armado de faca. Ele determinou que uma das vitimas recolhesse objetos de valor de ambas. Ato contínuo passou a agredir violentamente as vitimas até que as duas perdessem os sentidos. Ele fugiu levando os pertences. Ambas recuperaram a consciência quando já era noite, feridas e tendo perdido sangue, as vitimas conseguiram deixar o local, retornaram para a cidade, e na Avenida Presidente Vargas, sem condições de prosseguir, a que estava no volante, estacionou o veículo nas imediações da Escola Uruguaiana. Ciclistas que passavam pelo local constataram que as jovens estavam desfalecidas e com manchas de sangue. Imediatamente chamaram a policia e o Samu. Ambas foram socorridas. Imediatamente o caso ganhou forte repercussão na imprensa e nos meios sociais. A Polícia Civil investigou, e apurou informações de testemunhas, chegando, desta forma a prisão do principal acusado, ainda que ele esteja negando. Fonte: Rádio Charrua