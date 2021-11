Mais um final de semana sem casos positivos da Covid-19

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

No sábado (20/11), domingo (21/11) e nesta segunda-feira (22/11) não foram registrados casos positivos. No dia de hoje foram registrados 04 recuperados e até a publicação do boletim não foram registrados óbitos.

Polícia Civil conclui inquérito e indicia dois homens por homicídios em Alegrete

Na Enfermaria Covid não há internados. Dessa forma, na Enfermaria Covid há 06 leitos disponíveis. Na UTI Adulto não há 07 internados, nenhum diagnosticado com Covid-19. Dessa forma na UTI Adulto há 1 leito disponível.

Atualmente são 12.067 casos confirmados, com 11.771 recuperados, 01 ativo (em isolamento domiciliar) e 295 óbitos.

Foram realizados 40.472 testes, sendo 28.398 negativos, 12.067 positivos e 07 aguardando resultado.