Polícia Civil conclui inquérito e indicia dois homens por homicídios em Alegrete

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia Civil de Alegrete, remeteu à justiça, nesta segunda-feira (22), três inquéritos policiais que investigavam dois homicídios consumados e um homicídio tentado ocorridos entre os dias 03 e 04 de outubro deste ano.

Covid: força-tarefa para vacinar população em atraso com a 2ª dose em Alegrete



Um dos inquéritos apurou a tentativa contra M. M., atingido por dois disparos de arma de fogo na manhã no dia 03 de outubro no bairro Piola. Graças ao socorro, imediato, a vítima não morreu. Um jovem de 20 anos foi indiciado pelo crime.



Outros dois inquéritos apuravam a morte de Alessandro Ferrão da Silva e de Alexandre Carvalho Moura. Alessandro foi atingido por disparos de arma de fogo, também, no bairro Piola na madrugada do dia 04 de outubro, conseguiu fugir e pedir ajuda, mas morreu logo em seguida na Santa Casa de Alegrete.

Alexandre, que estava com Alessandro no momento do crime, foi encontrado morto na tarde do dia 04 em meio a um mato na Avenida Bras Faraco.

Concluiu-se que Alexandre, na mesma ação, horas antes de ter sido encontrado, também foi atingido por um disparo de arma de fogo. Ele não conseguiu fugir e acabou agredido pelos autores com várias facadas, principalmente no pescoço.

Depois, para ocultar o corpo, os dois indivíduos largaram o cadáver no mato. Pelos dois homicídios, foram indiciados o jovem de 20 anos – preso preventivamente pelos três delitos – e outro jovem de 27 anos.