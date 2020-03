Mais um gauchinho raiz saiu pilchado da maternidade da Santa Casa

Na última segunda-feira (2), veio ao mundo através de uma cesareana, o gauchinho Rodrigo Correia Saldanha. Ele chegou às 16h pesando 2,640 kg e 47,5 cm de muito gauchismo.

O alegretense que saiu da maternidade vestindo o traje que representa a cultura gaúcha, a tradicional pilcha, com bombacha, camisa, lenço e alpargata é filho do Coordenador da 4ª Região Tradicionalista, Marco Saldanha e Bianca Correia Saldanha.

A cesareana foi realizada pelo Dr. Érico da Silveira e assistida pela pediatra Drª Sandra Munró.

O guri nasceu em uma das cidades mais gaúchas do Estado que anualmente se destaca com o maior Desfile de 20 de Setembro.

Toda essa paixão pelo tradicionalismo, está no sangue, na alma e no dia-a -dia dos pais.

O coordenador da 4ª RT, falou com a reportagem e contou um pouco dessa história de amor e dedicação à Tradição.

Marco e Bianca se conheceram através do tradicionalismo, quando ele foi participar do 24º Entrevero Cultural de Peões – Fase Estadual, na cidade de Garibaldi. A Bianca foi o seu par nas danças, e o amor foi no primeiro embalo, na segurança e em cada passo de cada apresentação. A partir disso, eles iniciaram o namoro.

De lá para cá, continuaram a participar ativamente das atividades do Movimento Tradicionalista Gaúcho e da 4ª Região Tradicionalista, onde desde 2017 são avaliadores do Encontro de Arte e Tradição Gaúcha – ENART, que acontece todos os anos em Santa Cruz do Sul no mês de novembro.

O casal casou numa linda cerimônia, ambos pilchados, em 29 de abril de 2017. A cerimônia religiosa foi na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição Aparecida e a recepção foi no Centro Farroupilha de Tradições Gaúchas.

” Para nós, nada mais normal que o Rodrigo saísse do hospital pilchado, e mesmo na barriga da mãe ele nos acompanhou em diversos eventos do tradicionalismo, inclusive no 68º Congresso Tradicionalista Gaúcho, na cidade de Lageado, em janeiro.” – comentou.

Em abril deste ano, o casal comemora três anos de casamento. Eles estão juntos desde abril de 2012.

Neste ano, desafios e conquistas estão marcando a vida deles. Além da felicidade da graça de ter o gauchinho, Rodrigo, o casal também se mantém muito ativo em relação ao tradicionalismo. Uma das conquistas também foi a posse de Marco como coordenador da 4ª Região Tradicionalista, que é composta pelas cidades de Alegrete, Barra do Quaraí, Quaraí e Uruguaiana.

Flaviane Antolini Favero