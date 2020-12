Mais um golpe pelas redes sociais; fique alerta!

Compartilhe















O ano incomum também foi de registro de muitos golpes. Com o uso cada vez mais acentuado das redes sociais e da tecnologia, os estelionatários estão cada vez mais ativos em várias plataformas e, por esse motivo, repassar dados pessoais e de contas bancárias é cada vez mais perigoso e a pessoa deve ter muita certeza que a empresa é confiável.

Em mais um desses novos golpes, um alegretense de 38 anos teve o whatsApp clonado e alguns amigos e familiares receberam pedidos de depósitos. De acordo com a vítima, ele recebeu um convite via Instagran de um perfil denominado “sementesselegran”. Após aceitar, recebeu uma mensagem para realizar um cadastro e concorrer a um voucher(vale ou cheque que assegura um crédito para futuras despesas com mercadorias ou serviços).

Depois de confirmar os dados recebeu um link onde deveria clicar e um código que deveria digitar. Assim que concluiu o procedimento o seu WhatsApp foi clonado e o mesmo ficou sabendo em razão de não ter acesso ao aplicativo e pessoas próximas informarem que tinham recebido mensagens solicitando depósito de valores. Até o momento, nenhum amigo havia feito depósito.