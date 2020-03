Manoel Viana tem primeiro caso suspeito de coronavírus

O comunicado foi realizado neste sábado pela Secretaria Municipal de Saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde vem, por meio deste comunicado, informar que na noite de ontem, 13 de março, um homem de 39 anos, residente no município de Manoel Viana, foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento apresentando quadro de cefaleia, tosse, irritação na garganta e coriza. A informação é que ele esteve na cidade de São Paulo no início do mês e começou a apresentar estes sintomas no dia 5 de março.

Após passar por exame clínico, o médico solicitou a coleta de material para pesquisa de infecção por COVID-19. O paciente foi encaminhado para o isolamento da UPA com quadro clínico estável e, após realizar a coleta do material, retornou ao seu município de origem para cumprir medidas de isolamento domiciliar, conforme orientação do Ministério da Saúde.

A Secretaria de Saúde solicita que a população tome algumas precauções como lavar as mãos com água e sabão, utilizar o álcool gel, evitar contato próximo com pessoas doentes e que tenham infecção respiratória aguda, não compartilhar objetos de uso pessoal como talheres e copos, cobrir o nariz e aboca sempre que for tossir ou espirrar e evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem higienizar as mãos.

Até o momento, segundo Secretária de Saúde, Bianca Cassarotto, Alegrete não registrou nenhum caso suspeito.

DPCOM