Mantido o retorno das aulas presencias na Rede Municipal para fevereiro

Já começaram os questionamentos se as aulas na Rede Municipal de Ensino vão retornar, presencialmente, em fevereiro como foi anunciado.

Com o novo de surto de Covid na cidade, muitos pais perguntam como vai ser o ano letivo de 2022. Se terá a volta presencial em 26 de fevereiro ou voltaremos às aulas online;

O prefeito Márcio Amaral informa que, por enquanto, está mantido o retorno para o dia 26 de fevereiro. -Estamos monitorando todo esse novo cenário surgido há duas semanas no Município e as equipes estão trabalhando muito para atender a comunidade que deve colaborar com os cuidados par se proteger e evitar mais contaminação.

A previsão é de que nas próximas semanas diminuam os casos dessa variante, que confere uma transmissão mais rápida do vírus. Os infectados, em sua grande maioria, não tiveram sintomas mais graves e, atualmente dos mais de 1.500 infectados, 19 estão internados, sendo 16 pacientes de Alegrete.