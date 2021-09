Mulher se desentende com o companheiro e coloca fogo na casa

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Segundo informações da Brigada Militar de Manoel Viana, a guarnição foi acionada no Passo Novo em razão de um sinistro. No endereço, os policiais, através de testemunhas foram alertados de que uma mulher teria sido a autora. Diante deste relato, iniciaram as buscas e localizaram a acusada.

Veja como será a vacinação contra Covid-19, em Alegrete, nesta quarta-feira

Ela foi identificada e, ao ser questionada sobre o ocorrido, disse aos PMs que estava na casa quando ocorreu um desentendimento com o companheiro. O homem a teria “expulsado” da casa, afirmando que ali, ela não poderia ficar. Por esse motivo, assim que o companheiro saiu, ela colocou fogo na residência, sendo que houve queima total.

O casal foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Alegrete para registro. Os Bombeiros de Alegrete foram acionados e realizaram a extinção das chamas que ainda restavam. O fato aconteceu no Passo Novo.

Devido ao fato da casa estar inabitada, o Delegado de Plantão determinou registro simples.