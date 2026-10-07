Mapa do Tesouro do Agro leva estudantes para dentro da 84ª Exposição Agropecuária de Alegrete

A ação reuniu crianças e jovens em uma atividade inclusiva, realizada no Parque de Exposições Dr. Lauro Dornelles.

Promovido pela Comissão Jovem do Sindicato Rural, em parceria com empresas e instituições do município, o Mapa do Tesouro do Agro busca apresentar aos estudantes, de forma prática e acessível, diferentes aspectos relacionados ao setor que tem participação importante na economia de Alegrete.

A Prefeitura de Alegrete participou da iniciativa, que possibilitou aos alunos conhecerem atividades e espaços ligados ao agronegócio e compreenderem, na prática, a relação entre o campo, a produção e o desenvolvimento do município.

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A atividade faz parte da programação da 84ª Exposição Agropecuária de Alegrete, que acontece de 6 a 11 de outubro, reunindo negócios, conhecimento, inovação, genética, julgamentos, remates, palestras, gastronomia e atrações para toda a família.

O evento segue até sábado no Parque de Exposições Dr. Lauro Dornelles, reunindo produtores, empresas, instituições, estudantes e comunidade em uma programação voltada ao agronegócio e às diferentes atividades relacionadas ao setor.