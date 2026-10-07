Alegrete lança Projeto Pet Stop Comunitário com debate sobre prevenção e controle de carrapatos

A programação ocorreu durante a tarde e reuniu profissionais da área veterinária, estudantes de Medicina Veterinária, representantes da saúde pública e integrantes da ONG OPAA.

O encontro teve como objetivo ampliar o debate sobre os riscos provocados pelos carrapatos à saúde dos animais, das famílias e do meio ambiente, além de orientar a comunidade sobre medidas de prevenção e controle. A atividade também reforçou a importância da integração entre saúde animal, saúde humana e cuidados com o ambiente dentro da perspectiva da Saúde Única.

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A abertura dos trabalhos contou com a participação de Adriana Lucke Stigger, coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Urcamp. Também participaram da atividade a docente Janine Borba, coordenadora do curso de Direito da instituição, além do prefeito Jesse Trindade dos Santos, do vice-prefeito Luciano Belmonte, da secretária municipal de Saúde, Heilli Temp, e do vereador Jaime Duarte, ativista da causa animal.

Palestras abordaram diferentes aspectos do problema

A programação reuniu especialistas para tratar de diferentes aspectos relacionados aos carrapatos. Entre os temas apresentados estiveram o Projeto Pet Stop, a situação atual da proliferação do parasita em Alegrete, o ciclo dos carrapatos em grandes animais, as aplicações clínicas em pequenos animais e o papel do município na prevenção de zoonoses.

Participaram das palestras Dileusa Alves, médica-veterinária e voluntária da ONG OPAA; Manoel Poitevin, médico-veterinário e responsável técnico da entidade; Gabriel Charão, professor de Medicina Veterinária da Urcamp; Bruna Borges, diretora do Hospital Veterinário da instituição; Carlos Humberto da Conceição, coordenador da Vigilância Sanitária; e Dra. Rosângela Montenegro, da Secretaria Municipal de Saúde.

Entre os assuntos discutidos estiveram ainda as medidas de prevenção de zoonoses e a atuação integrada dos serviços públicos diante dos riscos relacionados aos carrapatos.

Atenção redobrada nos meses mais quentes

A preocupação com a presença e a proliferação de carrapatos ganha força com a proximidade dos meses de maior calor. Em Alegrete, o período exige atenção de tutores, moradores e órgãos públicos, já que os parasitas podem afetar animais e também estar relacionados à transmissão de doenças que representam riscos à saúde pública.

Durante o encontro, foi destacada a necessidade de que o controle não se limite ao animal infestado. O ambiente onde o animal vive também precisa ser considerado nas ações de prevenção, tornando a orientação dos tutores e da comunidade uma ferramenta importante para reduzir a presença do parasita.

O Projeto Pet Stop Comunitário vem sendo desenvolvido de forma voluntária desde 2019, com ações de orientação sobre o controle de carrapatos nos animais e nos ambientes onde eles vivem. Com o lançamento realizado nesta quarta-feira, a proposta é ampliar e dar continuidade ao trabalho de conscientização junto à população.

Ainda durante o mês de outubro, deverá ser retomado o Mutirão nos Bairros, levando orientações diretamente às comunidades e fortalecendo as ações preventivas. A iniciativa busca aproximar o poder público, profissionais, entidades e moradores na construção de estratégias para enfrentar o problema dos carrapatos no município.

A mobilização também reforça a importância da informação e da prevenção, especialmente diante da chegada dos meses mais quentes, quando a atenção com os parasitas precisa ser redobrada.