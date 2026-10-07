Exposição Agropecuária de Alegrete se transforma em território vivo de aprendizagem para estudantes

A 84ª Exposição Agropecuária de Alegrete ganhou um significado especial para os estudantes da EMEB Francisco Mafaldo. Durante a visita pedagógica ao Parque Dr. Lauro Dornelles, os alunos tiveram a oportunidade de transformar o espaço da feira em um verdadeiro laboratório vivo de aprendizagem, aproximando os conteúdos da matriz curricular da realidade socioeconômica, cultural e ambiental da Fronteira Oeste.

A atividade da quarta-feira (7), fora do ambiente escolar foi planejada a partir de uma perspectiva interdisciplinar, valorizando a contextualização do conhecimento, a participação dos estudantes e os princípios do Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA). A proposta possibilitou que diferentes áreas do conhecimento fossem exploradas de maneira integrada e significativa.

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Ao percorrerem os estandes da exposição, os estudantes conheceram iniciativas relacionadas à sustentabilidade, ao melhoramento genético, às novas tecnologias aplicadas ao agronegócio e à produção artesanal regional. A presença de 21 artesãos da região também contribuiu para ampliar o contato dos alunos com a cultura, a criatividade e as formas de geração de renda presentes no território.

Nas Ciências da Natureza, a visita possibilitou observar aspectos relacionados à biodiversidade, à nutrição e ao manejo dos animais, além de práticas voltadas à conservação e ao uso sustentável do solo. Os conhecimentos trabalhados em sala puderam ser identificados em situações concretas, favorecendo a aprendizagem por meio da observação e da experiência.

A Matemática e os conhecimentos relacionados à Economia também estiveram presentes durante o percurso. Os alunos puderam perceber, na prática, como funcionam as cadeias produtivas, a comercialização de produtos e as relações econômicas que movimentam o setor agropecuário e o comércio regional.

Já os conteúdos de Geografia e História ganharam novas possibilidades de interpretação a partir da compreensão do papel desempenhado pela pecuária na formação territorial e socioeconômica de Alegrete. A experiência permitiu relacionar fatos históricos e características geográficas do município com as atividades que ainda hoje fazem parte da identidade da região.

Mais do que uma visita a uma feira agropecuária, a experiência proporcionou aos estudantes uma oportunidade de aprender a partir do território em que vivem. O contato direto com produtores, animais, tecnologias, artesãos e diferentes atividades econômicas favoreceu a construção de conhecimentos de forma participativa e conectada à realidade.

A iniciativa reforça a importância dos espaços comunitários e culturais como extensão da escola, mostrando que a aprendizagem pode acontecer em diferentes ambientes. Na 84ª Exposição Agropecuária de Alegrete, o conhecimento saiu dos livros e ganhou forma, movimento e significado diante dos olhos dos estudantes.

Fotos: EMEB Francisco Mafaldo