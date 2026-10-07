Exposição Agropecuária de Alegrete se transforma em território vivo de aprendizagem para estudantes

Visita pedagógica da EMEB Francisco Mafaldo levou estudantes ao Parque Dr. Lauro Dornelles para vivenciar, na prática, conteúdos trabalhados em sala de aula

7 de outubro de 2026 julio Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0

A 84ª Exposição Agropecuária de Alegrete ganhou um significado especial para os estudantes da EMEB Francisco Mafaldo. Durante a visita pedagógica ao Parque Dr. Lauro Dornelles, os alunos tiveram a oportunidade de transformar o espaço da feira em um verdadeiro laboratório vivo de aprendizagem, aproximando os conteúdos da matriz curricular da realidade socioeconômica, cultural e ambiental da Fronteira Oeste.

A atividade da quarta-feira (7), fora do ambiente escolar foi planejada a partir de uma perspectiva interdisciplinar, valorizando a contextualização do conhecimento, a participação dos estudantes e os princípios do Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA). A proposta possibilitou que diferentes áreas do conhecimento fossem exploradas de maneira integrada e significativa.

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Ao percorrerem os estandes da exposição, os estudantes conheceram iniciativas relacionadas à sustentabilidade, ao melhoramento genético, às novas tecnologias aplicadas ao agronegócio e à produção artesanal regional. A presença de 21 artesãos da região também contribuiu para ampliar o contato dos alunos com a cultura, a criatividade e as formas de geração de renda presentes no território.

Nas Ciências da Natureza, a visita possibilitou observar aspectos relacionados à biodiversidade, à nutrição e ao manejo dos animais, além de práticas voltadas à conservação e ao uso sustentável do solo. Os conhecimentos trabalhados em sala puderam ser identificados em situações concretas, favorecendo a aprendizagem por meio da observação e da experiência.

A Matemática e os conhecimentos relacionados à Economia também estiveram presentes durante o percurso. Os alunos puderam perceber, na prática, como funcionam as cadeias produtivas, a comercialização de produtos e as relações econômicas que movimentam o setor agropecuário e o comércio regional.

Já os conteúdos de Geografia e História ganharam novas possibilidades de interpretação a partir da compreensão do papel desempenhado pela pecuária na formação territorial e socioeconômica de Alegrete. A experiência permitiu relacionar fatos históricos e características geográficas do município com as atividades que ainda hoje fazem parte da identidade da região.

Mais do que uma visita a uma feira agropecuária, a experiência proporcionou aos estudantes uma oportunidade de aprender a partir do território em que vivem. O contato direto com produtores, animais, tecnologias, artesãos e diferentes atividades econômicas favoreceu a construção de conhecimentos de forma participativa e conectada à realidade.

A iniciativa reforça a importância dos espaços comunitários e culturais como extensão da escola, mostrando que a aprendizagem pode acontecer em diferentes ambientes. Na 84ª Exposição Agropecuária de Alegrete, o conhecimento saiu dos livros e ganhou forma, movimento e significado diante dos olhos dos estudantes.

Fotos: EMEB Francisco Mafaldo

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