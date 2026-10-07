Projeto Professor Transformador destaca educação, inclusão e valorização docente do IEEOA

A programação segue nesta quinta-feira (8), com atividades voltadas à valorização dos professores e à formação dos estudantes do Curso Normal.

Com o tema “Participe! Inspire-se! Transforme!”, o projeto reúne palestras, apresentações musicais, homenagens aos professores, momentos de integração e atividades protagonizadas pelos alunos.

A abertura da programação contou com uma palestra da psicanalista Rosângela Amaral, que abordou o tema “Educação e subjetividades: o professor como agente de transformação”. A atividade propôs uma reflexão sobre o papel do professor e sua influência no processo de formação dos estudantes.

Após a primeira atividade, foi realizado um coffee break, proporcionando um momento de integração entre professores, alunos e demais participantes do evento.

Na sequência, os estudantes do Curso Normal participaram das atividades preparadas especialmente para os professores homenageados, com apresentações, mensagem de gratidão e apresentação musical.

A programação continua na noite desta quarta-feira (7), com palestra do professor e especialista em psicanálise Valdoir Dutra Lira, que abordará o tema “Educação transformadora: desafios e possibilidades”. Também estão previstas apresentações dos alunos, homenagem especial ao IEEOA, apresentação musical e manifestação dos professores homenageados.

Na quinta-feira (8), as atividades serão retomadas pela manhã com palestra da professora do Curso Normal Luana Mendonça, sobre “Educação que transforma: relações, práticas e horizontes”. A programação contará ainda com apresentações dos estudantes, coffee break, apresentação musical com Liana Peiche, falas dos professores homenageados e encerramento das atividades da manhã.

À noite, o projeto terá continuidade com a participação dos docentes, em um momento dedicado à reflexão, ao reconhecimento e à integração entre professores e estudantes. A programação também contará com a palestra da professora Fabiane Maciel, que abordará o tema “Educação transformadora e inclusão: caminhos para uma escola de todos”.

O encerramento terá apresentações dos alunos, homenagem aos professores e apresentação musical com a estudante Paula Beatriz Oribes.

O Projeto Professor Transformador busca valorizar o trabalho docente e destacar a importância da educação na formação dos estudantes. A iniciativa também fortalece o protagonismo dos alunos do Curso Normal, que participam ativamente da organização e das atividades desenvolvidas durante os dois dias de programação.