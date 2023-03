Marcelo Bressa, da OAB, é o novo presidente do Conselho de Defesa do Consumidor

Homem esfaqueado em via pública corre até a UPA em busca de socorro

Em decisão unânime, os representantes do Procon, da Procuradoria Geral do Município – PGM, das secretarias de Meio Ambiente (Semmam), de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Secel), de Orçamento e Finanças, de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SAPDR) e do Centro Empresarial de Alegrete – CEA – nomearam Marcelo Bressa, representante da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, como presidente do CMDC.

Bombeiros de Alegrete combatem incêndio em cozinha de estabelecimento comercial

Após dois mandatos de quatro anos à frente do CMDC, o diretor do Procon, Geferson Maidana Cambraia, entregou o cargo a Marcelo Bressa.

Também foram nomeadas as Comissões de Trabalho do Conselho seguindo a formação a seguir:

– Comissão de Assuntos Jurídicos: PGM, OAB e PROCON;

– Comissão de Patrimônio: Secel, Semmam e SAPDR;

– Comissão de Finanças e Orçamento: CEA e as secretarias de Orçamento e Finanças e de Saúde.

O novo presidente do CMDC terá como primeiro compromisso para tomar ciência dos projetos e demandas que serão desenvolvidos no biênio 2023/2024 junto ao Procon.