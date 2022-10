Homem esfaqueado em via pública corre até a UPA em busca de socorro

Share on Email

Segundo registro na Delegacia de Polícia, a vítima disse aos policiais civis, que estava em via pública, no bairro Vila Nova, quando o suspeito chegou no local e o intimou.

O indivíduo disse que não teria aprovado o fato dele ter conversado com a sua namorada, mesmo que ele tenha negado. Na sequência passou a agredi-lo com socos, chutes e empurrões até que caiu no solo e teve a cabeça esmagada.

O desafeto também acabou esfaqueando a vítima no ombro e a jurou de morte. Em ato contínuo, o homem saiu correndo e foi até a UPA em busca de atendimento médico.

Diante da violência com que foi atacada, a vítima procurou a DP, para registro da ocorrência.

O fato ocorreu na noite de terça-feira, no bairro Vila Nova.