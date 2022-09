Bombeiros de Alegrete combatem incêndio em cozinha de estabelecimento comercial

Share on Email

No início da noite desta quinta-feira(22), um incêndio destruiu parte de um estabelecimento comercial, em Alegrete.

De acordo com informações de funcionárias, elas estavam na área da venda e todos os equipamentos da cozinha, como a fritadeira, estavam desligados.

Em dado momento, elas ouviram um estrondo e perceberam que havia chamas. Imediatamente, saíram para a área externa e acionaram os Bombeiros.

O trabalho de extinção, do fogo, foi muito rápido o que evitou que outras lojas fossem atingidas.

Mesmo assim, o sinistro provocou danos em parte da estrutura do estabelecimento comercial. A fumaça preta ficou muito intensa e era visualizada algumas quadras de distância.

Não houve feridos e a loja, Rei das Coxinhas, fica localizada na Rua dos Andradas, região central de Alegrete.

As causas do sinistro serão apuradas, e ainda não há detalhes sobre os danos no local.