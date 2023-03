Sindicato dos Trabalhadores de Uruguaiana acompanha casos de resgatados de lavouras de arroz

Lauro Dornelles exorta alunos a debater a inclusão de pessoas com deficiência

Olíbio Freitas presindente do SRRU

Diz que muitos deles não tinham identidade e nem CPF e que uma força tarefa do IGP está fazendo estes regitros – São jovens das cidades de Uruguaiana, Alegrete, Itaqui e São Borja, colocou.

Infoma que ainda não tem acesso à lista dos que foram resgatados, mas sabe que tem meninos de 15 anos.

Informou, ainda que ajudaram para que esta semana, a presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, Deputada Laura Soares Sitó, viesse a Uruguaiana e acompanhasse o trabalho do MPT neste caso.

O Ministério Público do Trabalho (MPT) com apoio da PF resgatou, no início desta semana, os trabalhadores das propriedades.

Olíbio diz que não havia formalização do vínculo do emprego desses trabalhadores, mas que tudo será apurado para que recebam o que tem direito.

Entenda

Os 82 homens foram resgatados no último dia 10 de março, em operação conjunta do MPT, MTE e PF. As condições degradantes de trabalho foram as que determinaram o enquadramento da situação semelhante à escravidão. Eles não contavam com equipamentos de proteção individual e faltavam itens básicos como banheiros e local adequado para condicionamento de água e alimento.