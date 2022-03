Márcio Amaral é o novo presidente do Codepampa

Em Assembleia Geral Ordinária, o Prefeito Márcio Amaral, foi eleito o novo presidente do Consórcio de Desenvolvimento do Pampa Gaúcho – Codepampa, para gestão 2022/23.

Como vice, o Prefeito Márcio Amaral terá o prefeito de Bagé Edivaldo Lara.

Em sua página, o Prefeito postou a seguinte agradecimento:

Muito me orgulha mais um reconhecimento, desta vez a nível regional. O Codepampa conta hoje com a participação de Lavras do Sul, Alegrete, Bagé, Barra do Quaraí, Caçapava do Sul, Dom Pedrito, Itaqui, Manoel Viana, Quaraí, Santana do Livramento, Santa Margarida do Sul, São Borja, São Gabriel, Uruguaiana, Rosário do Sul e Vila Nova do Sul.

Criado para integrar e desenvolver as regiões Campanha e Fronteira Oeste, o Consórcio tem seus propósitos ligados diretamente a defesa dos interesses intermunicipais, bem com ao estabalecimento de cooperação técnica e financeira para o implemento de obras, serviços e políticas públicas em áreas como: educação, saúde, segurança pública, inclusão social e direitos humanos, desenvolvimento urbano, gestão ambiental, entre outras demandas.

Este ano é o ano da retomada, da virada e da busca do desenvolvimento para nossa cidade e região. A expectativa é de muito trabalho, esperança e superação.

E certamente contaremos com o apoio dos nossos colegas prefeitos, que têm dado uma contribuição fundamental para o desenvolvimento regional.

E tem uma coisa que me mantém motivado é ver a transformação que estamos levando aos quatro cantos de Alegrete. Estar agora trabalhando pelo pampa gaúcho é resgatar as minhas raízes. Com uma capilaridade ímpar, essa região continuará se desenvolvendo e será uma das maiores potências do nosso estado.

Obrigado a todos pela confiança!