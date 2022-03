Há 37 anos longe da terra, alegretense descreve a saudade do Baita Chão

Share on Email

São inúmeras as descrições dos alegretenses espalhados pelo mundo. Mas em especial, todas ressaltam passagens importantes e que deixaram muita saudade do Baita Chão.

Em mais um relato, o alegretense Miguel Itamar Silva Rodrigues, sintetizou que nasceu e teve toda infância nas barrancas do Rio Ibirapuitã, quando era balneário.

“Desgarrada” descreve a eterna saudade da querência

Hoje, pelo que sabe em muitos pontos está mais para um esgoto a céu aberto.

Casado com uma conterrânea, o casal teve três filhos e, em outubro de 1985, saíram de Alegrete. Hoje, eles residem em Juiz de Fora – MG.

Miguel Itamar Silva Rodrigues

Miguel disse que serviu no 6°RC e, na sequência, foi para Escola de Sargentos no Rio, em 1978.

Retornou para o Baita Chão e ficou no 10°B Log, onde permaneceu até a transferência em 1985.

Depois que saiu da Terra Natal, a família retornou poucas vezes para passear. Os filhos, casaram-se, um com uma mineira e a outra com paraense.

Tenho uma cunhada e quatro sobrinhos que moram no Alegrete, baita chão e, o que mais sinto falta é da terra, dos amigos e amigas, da velha bolacha, rapadura puxa, do churrasco e de nossas tradições. Não tem povo que tenha amor pelas tradições como o nosso, já percorri grande parte do Brasil, nota-se que noutros estados eles têm inveja ou ciúmes amigáveis dos gaúchos’ – concluiu.