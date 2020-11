Márcio Amaral é saudado por partidários no Parque Nehyta Ramos

A 3ª Capital Farroupilha mantém o prefeito de bombacha. Márcio Fonseca do Amaral vai seguir “Tocando em Frente”. Isso mesmo, o vice que assumiu a prefeitura na gestão 2016-2020, vai comandar o município por mais quatro anos.

E foi ao seu estilo típico de gaúcho que ele comemorou a vitória na Praça Nehyta Ramos. No entardecer, centenas de pessoas se aglomeraram e saudaram o prefeito reeleito. Dezenas de abraços, cumprimentos e saudações daqueles que apoiaram o candidato vencedor.

“Só agradecer todos que nos confiaram o voto. Agora é seguir trabalhando para o povo”, destacou o prefeito Márcio, que atendeu todos para fotos. Acompanhado do pai, Airton Amaral, e do vice-prefeito eleito Jesse Trindade, a chapa majoritária comemorou a eleição.

A direção do comitê organizou um espaço próximo ao Clube Sete de Setembro, para saudar o novo prefeito. Dali uma comitiva partiu em direção a Praça Getúlio Vargas.

Pela euforia dos partidários, a festa não tem hora para terminar. Dezenas de bandeiras deram um colorido especial. Uma espécie de cordão humano foi formada na rua para cumprimentar o prefeito reeleito.

Márcio Amaral conquistou 42,10 % dos votos do Mnicípio, conforme apuração extraoficial realizada pela Radio Minuano. Outros três candidatos concorriam ao cargo em Alegrete.

Márcio Amaral foi reeleito para a Prefeitura de Alegrete neste domingo (15), ao obter 16. 031 votos, o que corresponde a 42,10% dos votos válidos para a disputa na cidade. Três candidatos disputaram a vaga ao cargo: Maria do Horto (PT) e Vânia Guerra(PRTB). O município tem mais de 73.028 habitantes e 58.603 eleitores. Os 116 candidatos a vereador disputaram 15 vagas na Câmara Municipal.

Márcio é médico veterinário, graduado pela PUC/RS, com mestrado em Zootecnia pela UFRGS. Foi funcionário da CORLAC e da ASCAR-EMATER/RS, com atuação destacada no desenvolvimento rural, assistência técnica e extensão rural. Foi secretário de Agricultura e Pecuária em 2009, quando implantou o Serviço de Inspeção nas agroindústrias do município, qualificando os produtos com segurança sanitária. No ano de 2012, foi eleito o vereador mais votado de Alegrete.

Em 2016, ao lado de Cleni Paz, foi eleito vice-prefeito da cidade. Assumiu a prefeitura no final de 2018, após o falecimento da prefeita. Encarou, junto com os alegretenses, três enchentes, uma forte estiagem e uma pandemia que assola o mundo, conduzindo a cidade ao crescimento mesmo nos momentos difíceis.