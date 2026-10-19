Marcos Kulmann: pesquisa do alegretense sobre limites da genética humana está nas páginas da Nature

Dar visibilidade a pessoas, histórias e iniciativas que ajudam a revelar a dimensão de Alegrete e de seus talentos está entre os compromissos do Alegrete Tudo.

Ao longo de sua trajetória, o portal tem buscado abrir espaço para diferentes vozes e mostrar que, muitas vezes, grandes histórias estão sendo construídas longe dos holofotes, nas comunidades, nas empresas, na cultura, no esporte, na educação, na ciência e também fora das fronteiras do município.

São alegretenses que, em diferentes áreas, levam o nome da cidade para outros lugares e ajudam a mostrar a capacidade, o conhecimento e o talento que também fazem parte da identidade de Alegrete.

Algumas dessas histórias, entretanto, ganham uma dimensão que ultrapassa qualquer fronteira.

É o caso de Marcos Iuri Roos Kulmann, pesquisador e embriologista alegretense que integra uma equipe internacional de cientistas responsável por um estudo na área de edição genética de embriões humanos, publicado pela Nature, uma das mais importantes revistas científicas do mundo. O evento foi durante o doutorado no Instituto de Genética Molecular da Academia Tcheca de Ciências, participou do estudo em colaboração com pesquisadores de Nova Iorque, onde permaneceu por três meses dedicado à pesquisa.

Entre pesquisadores de diferentes países e instituições de referência internacional, está um nome que tem suas raízes em Alegrete.

A participação de Kulmann em uma pesquisa dessa dimensão representa mais do que um feito acadêmico. É uma trajetória que conecta Alegrete à ciência produzida em alguns dos mais importantes centros de pesquisa do mundo e que merece ser conhecida pela comunidade alegretense.

Porque dar voz a quem tem uma história relevante para contar também é revelar um pouco mais da própria cidade.

Esta é a história de um alegretense que chegou aos laboratórios da ciência internacional.

Marcos Iuri Roos Kulmann participa de estudo sobre edição genética publicado pela Nature.

Pesquisador alegretense integra equipe internacional que investigou uma técnica capaz de alterar pontos específicos do DNA em embriões humanos

De Alegrete para os laboratórios da ciência internacional. O pesquisador e embriologista Marcos Iuri Roos Kulmann integra a equipe internacional responsável por um estudo sobre edição genética em embriões humanos publicado em 9 de setembro pela Nature, uma das revistas científicas de maior reconhecimento internacional.

O artigo, intitulado “Highly efficient base editing at PCSK9 and normal human embryo development”, reúne pesquisadores vinculados a instituições dos Estados Unidos, República Tcheca, Coreia do Sul e outros centros de pesquisa.

Kulmann aparece entre os autores da publicação e está vinculado, no trabalho, ao Institute of Molecular Genetics of the Czech Academy of Sciences, em Praga, e ao Department of Cell Biology da Charles University, também na República Tcheca.

O estudo investigou o uso de uma técnica conhecida como edição de bases, ou base editing, que permite modificar determinadas letras do DNA sem recorrer ao mesmo tipo de quebra das duas fitas do material genético provocado por métodos convencionais baseados em Cas9.

Pesquisa investiga os primeiros momentos do desenvolvimento humano

Para compreender a dimensão do trabalho, é preciso voltar aos primeiros momentos do desenvolvimento embrionário.

Os pesquisadores utilizaram embriões humanos em estágio inicial para investigar como determinadas alterações no DNA são processadas pelo organismo e quais são as consequências da utilização de ferramentas de edição genética nessa fase.

A pesquisa concentrou-se principalmente em regiões dos genes PCSK9 e HBG.

No caso do PCSK9, os experimentos demonstraram elevada eficiência de edição em diferentes cópias do gene. Segundo os autores, alguns dos embriões editados chegaram ao estágio de blastocisto, uma etapa inicial do desenvolvimento embrionário. O trabalho também permitiu a derivação de linhagens de células-tronco com a alteração estudada.

Os resultados, entretanto, não foram apresentados pelos pesquisadores como uma solução pronta para utilização médica.

Pelo contrário.

O estudo identificou também alterações indesejadas, incluindo efeitos em locais próximos ou diferentes do ponto originalmente pretendido, além de fenômenos de mosaicismo — quando diferentes células do mesmo embrião apresentam alterações genéticas distintas.

Os pesquisadores também observaram que determinadas formas de introdução da ferramenta de edição provocaram interrupção do desenvolvimento embrionário.

Diante desses resultados, o artigo conclui que, apesar do potencial demonstrado pela técnica, as consequências indesejadas observadas atualmente impedem seu uso clínico na reprodução humana.

O que é edição genética?

O DNA pode ser entendido, de maneira simplificada, como o conjunto de instruções biológicas que orienta o funcionamento das células e do organismo.

Alterações em determinadas regiões desse código podem estar associadas a doenças ou características biológicas específicas.

A edição genética reúne ferramentas desenvolvidas para permitir que pesquisadores modifiquem trechos determinados do DNA.

Uma das tecnologias mais conhecidas é o CRISPR-Cas9, que revolucionou a área ao possibilitar intervenções direcionadas no material genético.

O estudo do qual Marcos Kulmann participa utiliza uma estratégia diferente: o base editing. Em vez de provocar uma quebra completa nas duas fitas do DNA, determinados editores de bases são capazes de realizar alterações químicas específicas em letras individuais do código genético.

Essa característica faz com que a tecnologia seja objeto de intensa investigação científica. A pesquisa publicada pela Nature, porém, mostra que precisão não significa ausência de riscos.

Mesmo quando a alteração pretendida é obtida, os pesquisadores precisam verificar o que acontece com o restante do genoma e com o desenvolvimento das células. É justamente essa análise que torna o estudo relevante para a compreensão dos limites da tecnologia.

Por que editar genes em embriões?

A possibilidade de modificar genes ainda nos primeiros estágios do desenvolvimento humano está relacionada a uma questão científica de grande alcance: compreender se determinadas alterações genéticas poderiam, algum dia, ser corrigidas antes que uma doença se manifeste. Em teoria, uma intervenção realizada em uma célula embrionária poderia alcançar células que posteriormente dariam origem a diferentes tecidos do organismo.

Mas existe uma diferença fundamental entre investigar essa possibilidade em laboratório e utilizá-la em seres humanos.O estudo publicado pela Nature não representa a criação de bebês geneticamente modificados. Os experimentos foram realizados em laboratório, e a própria pesquisa ressalta que os resultados atualmente não permitem a aplicação clínica da técnica na reprodução.

Essa distinção é essencial para compreender o real significado do trabalho.

O avanço apresentado é científico e experimental: os pesquisadores conseguiram estudar com precisão como determinadas ferramentas de edição de bases se comportam em embriões humanos e quais consequências podem surgir desse processo.

Ciência também significa identificar limites

Uma das características mais importantes da pesquisa científica é justamente testar hipóteses e identificar tanto aquilo que funciona quanto aquilo que ainda apresenta obstáculos. No estudo publicado pela Nature, os pesquisadores encontraram evidências de que determinadas lesões produzidas por editores de bases podem ser reparadas de maneira diferente das que resultam das quebras de DNA provocadas pelo Cas9.

Ao mesmo tempo, foram identificadas consequências indesejadas no genoma e no desenvolvimento embrionário.

É esse conjunto de resultados que leva os autores a uma conclusão cautelosa: a tecnologia apresenta características que justificam novas pesquisas, mas ainda não pode ser considerada segura para aplicação clínica na reprodução humana.

Um alegretense entre pesquisadores de diferentes países

É nesse cenário de pesquisa científica internacional que aparece o nome de Marcos Iuri Roos Kulmann.

Seu nome figura entre os autores do artigo publicado pela Nature, ao lado de pesquisadores ligados à Columbia University, nos Estados Unidos; à Academia Tcheca de Ciências e à Charles University, na República Tcheca; à Seoul National University e outras instituições da Coreia do Sul; além de centros de pesquisa de outros países. A publicação representa mais um capítulo de uma trajetória construída na área de embriologia, genética e reprodução humana.

Além da pesquisa internacional, Kulmann possui trabalhos científicos publicados na área de reprodução assistida. Em 2026, por exemplo, aparece como autor principal de um estudo publicado no Journal of Assisted Reproduction and Genetics sobre ativação artificial de oócitos humanos e desenvolvimento de blastocistos euploides.

Outro trabalho publicado em 2026 também apresenta Kulmann como autor, abordando os avanços na maturação de oócitos e reprodução assistida.

Uma publicação que atravessa fronteiras

A Nature está entre os periódicos científicos de maior projeção internacional. O artigo que conta com a participação de Kulmann foi publicado em 9 de setembro de 2026, depois de passar pelo processo editorial e de avaliação científica da revista. O trabalho foi recebido inicialmente em junho de 2025 e aceito para publicação em 3 de setembro de 2026.

O próprio título da pesquisa resume seu foco: “Highly efficient base editing at PCSK9 and normal human embryo development”.

O trabalho integra a produção científica contemporânea que busca compreender de que maneira novas ferramentas de edição do DNA podem ser utilizadas para estudar o desenvolvimento humano. E, entre os pesquisadores responsáveis por esse trabalho, está um profissional cuja história começou em Alegrete.

Da formação no Brasil à pesquisa internacional

A trajetória científica de Marcos Kulmann passa por diferentes etapas de formação e pesquisa. Sua atuação está relacionada à embriologia, genética e reprodução humana, áreas que exigem formação especializada e participação contínua em pesquisas científicas. Ao longo dessa trajetória, o pesquisador passou por instituições brasileiras e estrangeiras e construiu experiência internacional. Hoje, seu nome aparece em publicações científicas e em projetos que envolvem pesquisadores de diferentes países.

A participação no estudo publicado pela Nature coloca essa trajetória em um contexto ainda mais amplo: uma pesquisa realizada por uma rede internacional de cientistas, envolvendo instituições de referência em diferentes partes do mundo.

O debate sobre o futuro da edição genética

A edição genética de embriões está entre os temas que mais provocam discussões na ciência contemporânea. A possibilidade de alterar determinadas características genéticas antes do desenvolvimento do organismo abre perspectivas de pesquisa relacionadas a doenças genéticas e ao funcionamento do desenvolvimento humano. Ao mesmo tempo, qualquer possibilidade de aplicação clínica exige respostas para questões de segurança, eficácia e ética.

Uma alteração feita em células embrionárias pode ter consequências que ultrapassam o indivíduo e, dependendo da situação, alcançar gerações futuras. Por isso, a distância entre uma descoberta científica e uma eventual aplicação médica pode ser grande.

O estudo publicado pela Nature reforça exatamente essa necessidade de cautela: embora tenha demonstrado eficiência em determinadas formas de edição, também identificou alterações indesejadas que atualmente impedem o uso clínico da tecnologia na reprodução humana.

Um nome de Alegrete na ciência mundial

Para Alegrete, a história de Marcos Iuri Roos Kulmann ganha uma dimensão especial. Em meio a uma equipe formada por pesquisadores de diferentes países e instituições, aparece o nome de um alegretense que atua em uma área que está na fronteira do conhecimento científico. Mais do que o resultado de uma pesquisa específica, a publicação evidencia uma trajetória profissional construída ao longo de anos de estudo, formação e pesquisa.

É também uma história que mostra como os caminhos percorridos por um alegretense podem ultrapassar fronteiras e chegar a ambientes científicos de alcance mundial. O estudo publicado pela Nature não significa que a edição genética de embriões esteja pronta para ser utilizada na medicina. Seus próprios resultados apontam para limitações e riscos que ainda precisam ser compreendidos.

Mas representa um avanço no conhecimento científico sobre o desenvolvimento embrionário e sobre as possibilidades e os limites das ferramentas capazes de modificar o DNA. E entre os pesquisadores que ajudaram a produzir esse conhecimento está Marcos Iuri Roos Kulmann, um alegretense que hoje participa de uma pesquisa acompanhada pela comunidade científica internacional.

Uma história que começou em Alegrete e que agora está registrada nas páginas de uma das mais importantes revistas científicas do mundo