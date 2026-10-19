Vacina Pneumo 20 está disponível para idosos com 85 anos ou mais em Alegrete

A vacina Pneumo 20 já está disponível em Alegrete para pessoas com 85 anos ou mais que atendam aos critérios estabelecidos pela estratégia de vacinação. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, que orienta o público-alvo a procurar uma unidade de saúde para verificar a indicação e receber o imunizante.

A vacinação é destinada a idosos que nunca receberam uma vacina pneumocócica. Também podem receber a Pneumo 20 aqueles que tomaram apenas uma dose da Pneumo 13 ou da Pneumo 15, desde que tenham transcorrido pelo menos dois meses desde a aplicação. Outra situação contemplada é a de pessoas que receberam apenas uma dose da Pneumo 23, respeitando o intervalo mínimo de um ano.

A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que nem todos os idosos precisam receber uma nova dose. Pessoas que já foram vacinadas com a Pneumo 20, que receberam duas doses da Pneumo 23 ou que completaram o esquema combinado das vacinas Pneumo 13 ou Pneumo 15 com a Pneumo 23 não têm indicação para receber o imunizante nesta estratégia.

Para se vacinar, é necessário apresentar um documento de identificação. Em caso de dúvidas sobre a indicação da vacina ou o histórico de doses, a orientação é procurar a unidade de saúde mais próxima para receber informações.

A vacina pneumocócica contribui para a prevenção de doenças causadas pela bactéria Streptococcus pneumoniae, que pode provocar infecções como pneumonia, meningite e outras doenças graves. A proteção é especialmente importante entre os idosos, grupo que apresenta maior risco de complicações decorrentes dessas infecções.