Marfrig dá inicio às exportações para os Estados Unidos

A primeira carga foi composta de 22 toneladas de carne. O prefeito Márcio Amaral ressalta que isso foi possível devido ao esforço da Prefeitura de Alegrete que, por meio de um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, cumpriu as condições de um dos maiores mercados de carne do mundo. “Os Estados Unidos só aceitam importar do Brasil de plantas frigoríficas que tenham fiscais ligados ao setor público. Devido a isso, a Prefeitura de Alegrete abriu processo seletivo e contratou, de forma emergencial, 22 fiscais para atuarem na planta do Marfrig aqui no Município. Agora colhemos os frutos com toda a equipe do Marfrig”, comemora.

Marfrig de Alegrete

“Para chegarmos até aqui, neste momento, foram muitos passos que começaram lá atrás. Quando foi plantada essa ideia, essa semente, teve o trabalho de muita gente. Muito esforço. Tivemos um acordo de cooperação técnica entre o MAPA e a Prefeitura”, explicou o secretário Municipal de Agricultura e Pecuária, Daniel Gindri.

O vice-prefeito Jesse Trindade enfatiza que a habilitação do frigorífico alegretense, que culminou com este momento é uma conquista que envolve toda cadeia produtiva do agronegócio. “É um grande dia para Alegrete “, vibra.

Além de Alegrete, as unidades de Bagé/RS, São Gabriel/RS, Bataguassu/MS e Promissão/SP já são habilitadas a exportar aos Estados Unidos.

O prefeito Márcio Amaral, o vice Jesse Trindade, o secretário de Agricultura e Pecuária Daniel Gindri e o vereador Cléo Trindade estiveram na quinta-feira (2/09) no Marfrig Alegrete para participar do envio da primeira remessa de exportação da planta frigorífica alegretense para os Estados Unidos. Eles foram recepcionados pela gerente administrativa Rosineide de Oliveira Reis, pelo gerente industrial Diogo Kobener e pelo fiscal do MAPA Clovis Roberto Arnoud Grande.