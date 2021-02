Marfrig em atividades aguarda auditoria para exportar para os Estados Unidos

Compartilhe















Depois de 30 dias de férias coletivas, trabalhadores da planta do Marfrig de Alegrete retornaram ao trabalho há 12 dias.

Desde o início da pandemia, há mais de 11 meses, a empresa foi exemplo de cuidados para que os seus servidores não contraíssem o coronavírus, visto a quantidade de trabalhadores da planta local, cerca de 680.

No retorno às atividades, no último dia 29 de janeiro, todos os que estavam em férias coletivas, num total de 540 trabalhadores da (área fria e quente), de acordo com o Sindicato da Indústria da Alimentação, foram testados e só um positivou para Covid-19. Estão sendo abatidos, em média, 450 animais por dia.

Marcos Rosse, presidente do Sindicato, está animado com a previsão de auditoria na planta local, a partir do dia 20 de fevereiro, com uma missão dos Estados Unidos. -Tudo se encaminha para que seja aprovado e com isso muda a realidade, porque abrindo para exportação para os EUA poderão surgir mais vagas de emprego no Marfrig de Alegrete, considerou.

Ele disse que já houve a pré- auditoria por uma equipe de São Paulo, que aprovou a planta local, mas as exigências para o mercado americano são muito rígidas.

Vera Soares Pedroso