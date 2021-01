Empatia e Samu Mental fazem muita diferenca, para melhor, na vida das pessoas

Compartilhe















Empatia não é só uma palavra largamente usada nos últimos tempos, como quando seu verdadeiro significado é colocado em prática, faz muita diferença na vida das pessoas.

Independente da situação em que a pessoa se encontra e, na maioria delas, é em razão da dependência ao álcool, buscar ajudar sempre será a melhor opção. Assim foi o que aconteceu em uma tarde em que o sol “castigava” e o calor parecia insuportável. Ao sair de casa para ir ao dentista, no retorno, Angela Dorneles, se deparou com um senhor deitado na calçada. Ele parecia estar dormindo, mas ela não conseguiu apenas ignorar aquele homem que estava ali e poderia sofrer uma desidratação ou algo pior por estar naquele calor. A alegretense pediu ajuda, ela postou em seu perfil no Facebook e, não satisfeita também fez contato com o Samu Mental. Pouco tempo depois, a ambulância esteve no endereço, na rua Luiz de Freitas e realizou atendimento, prestando ajuda ao homem que já é usuário do Caps Ad, ele havia almoçado naquele mesmo dia na instituição. Mas de forma recorrente, com o não cumprimento de algumas regras e do tratamento, acaba ingerindo bebida alcoólica até não conseguir caminhar e adormece nas calçadas. A psicóloga, Nádia Mileto, coordenadora da Saúde Mental falou que os agentes, naquela mesma tarde também estavam atendendo ocorrências na Praça General Osório. O trabalho e atuação do Samu Mental tem sido destaque, no Município. Porém, ela acrescenta que em alguns casos, na dúvida se a pessoa está alcoolizada ou não, ou se está passando mal, o Samu(192), também pode ser acionado. Todos os grupos que ficam nas ruas são pessoas que têm famílias, mas a maioria já não consegue mais controlar a dependência dos usuários que pode ser por álcool ou drogas. Sem aceitar tratamentos ou regras, eles optam pelas ruas.

A Prefeitura Municipal através das Secretarias de Saúde e Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, estão desenvolvendo ações integradas na distribuição de alimentos aos usuários do Caps AD que se encontram em vulnerabilidade social.

As atividades contam com o apoio da Guarda Municipal de Alegrete e buscam atender durante o almoço, aproximadamente, 30 pessoas por dia.